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عربي-دولي
ولي العهد السعودي يتوجّه إلى فرنسا في زيارة رسمية
Lebanon 24
13-06-2023
|
23:32
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غادر الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في زيارة رسمية إلى فرنسا يلتقي خلالها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويترأس وفد المملكة المُشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد".
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كما سيشارك أيضاً في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقرر عقده في باريس يوم 19 من حزيران.
وتأتي هذه الزيارة بعد أقل من عام على الزيارة التي قام بها ولي العهد إلى العاصمة الفرنسية في 28 تموز من العام الماضي، ومن جانبه، قام الرئيس ماكرون بزيارة للمملكة أوائل شهر كانون الأول من العام 2021.
وأكدت مصادر فرنسية، أنه إلى جانب الزيارات المتبادلة، ثمة مشاورات متواصلة بين الرئيس ماكرون وولي العهد السعودي حول العديد من القضايا الثنائية، حيث ترتبط المملكة وفرنسا بشراكة استراتيجية إضافة إلى المسائل الإقليمية والطاقة.
ومن بين الملفات الإقليمية يبرز الملف اللبناني حيث سيعقد الجانبان مشاورات لمساعدته على الخروج من أزمته الراهنة.
وينتظر أن تشمل المناقشات ملف الحرب الروسية على أوكرانيا وأزمة الغذاء العالمية.
وتستضيف وزارة الاقتصاد الفرنسية يومي الثلاثاء و الأربعاء منتدى «رؤية الخليج» الذي يناقش سبل تعزيز العلقات بين فرنسا ودول مجلس التعاون في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والإستثمارية.
كذلك يلتئم منتدى آخر سعودي ــ فرنسي، في 19 من الشهر الحالي، في إطار مجلس رجال الأعمال من الطرفين لغرض دفع التعاون الثنائي إلى مجالات أوسع.
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