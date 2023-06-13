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عربي-دولي

قتلى وجرحى في اطلاق نار في اليابان.. فتح النار على زملائه اثناء تدريب رماية

Lebanon 24
13-06-2023 | 22:49
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قتل جنديان يابانيان وأصيب ثالث بجروح في إطلاق نار وقع  في ميدان رماية للجيش الياباني في جيفو (وسط البلاد)، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام محليّة.

من جهتها، أعلنت الشرطة لوكالة "فرانس برس" أنّ مطلق النار عسكري شاب يبلغ من العمر 18 عاماً وقد تمّ توقيفه.
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اليابان

اطلاق نار

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