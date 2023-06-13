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عربي-دولي

غارات اسرائيلية فجراً على دمشق.. وسقوط عدد من الجرحى

Lebanon 24
13-06-2023 | 22:01
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 أصيب جندي سوري بجروح خطيرة، فجر الأربعاء، جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف نقاطا قرب دمشق، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس نقلا عن الإعلام الرسمي السوري.

وأفاد التلفزيون الرسمي السوري في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، بسماع دوي انفجارات في محيط العاصمة دمشق، وفقا لوكالة "رويترز".
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وفجر الأربعاء، أفاد مراسل لوكالة فرانس برس عن سماع دوي انفجارات في دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله  العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط جنوب غرب دمشق".

وأدى القصف إلى "إصابة جندي بجروح خطيرة ووقوع خسائر مادية"، وفق المصدر.

وأكد المصدر أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

ومن جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ القصف طال "مستودعات سلاح تابعة لمقاتلين موالين لإيران" وقد اندلعت النيران فيها.

وشنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وتشهد سوريا نزاعا داميا منذ 2011 تسبب بمقتل حوالي نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.
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