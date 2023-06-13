في شمالي الضفة الغربية... استشهاد مواطن فلسطيني

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استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم بلاطة في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة وفق ما اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فيما أعلن الجيش الاسرائيلي أن خمسة إسرائيليين أصيبوا في حادثة إطلاق نار منفصلة قرب جنين، بينهم أربعة جنود.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فارس عبد المنعم محمد حشاش (19 عاما) برصاص الجيش الإسرائيلي "خلال العدوان على مخيم بلاطة بنابلس".وبحسب الوزارة، فإن حشاش أصيب "بالرصاص في الصدر والبطن والأطراف السفلية".وكانت قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي داهمت مخيم بلاطة وحاصرت منزلا، وفق ما قال شهود عيان من داخل المخيم لفرانس برس وتحدثوا بدورهم عن اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة بداخله.وأفاد مصور لفرانس برس أن النيران اندلعت في منزل ومركبة في المخيم بسبب إطلاق الجيش قذائف إنيرغا.وشاهد المصور شبانا فلسطينيين يرشقون بالحجارة مصفحات عسكرية إسرائيلية كانت تشارك في المداهمة وبعد مغادرتها المخيم وانسحاب القوات الإسرائيلية منه أخذ مسلحون فلسطينيون يطلقون النار في الهواء من رشاشاتهم ابتهاجا.من ناحيته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه دهم المخيم حيث عثر على أسلحة.وأضاف "خلال العملية، رصدت القوات مسلحا كان يحاول الفرار" فأطلقت النار عليه وأصابته.وأكد البيان أن "مشتبها بهم ألقوا عبوات ناسفة وحجارة على القوات، كما أطلقوا النار باتجاهها. وردت القوات بالذخيرة الحية باتجاه مصدر النيران وأوقعت إصابات".وفي بيان ثان، أعلن الجيش الإسرائيلي وقوع هجوم مسلح قرب بلدة يعبد الفلسطينية أسفر عن إصابة خمسة إسرائيليين هم مدني وأربعة عسكريين.ووصف رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية يوسي دغان في بيان الحادثة بأنها "صعبة".وفي بيانه قال الجيش الإسرائيلي إن "أربعة جنود أصيبوا بجروح خلال تبادل لإطلاق النار بعد مطاردتهم لسيارة تضم إرهابيين بالقرب من نقطة تفتيش الريحان" قرب يعبد.ووصف الجيش جراح أحد المصابين بالمتوسطة فيما أصيب ثلاثة بجروح طفيفة.(الحرة)