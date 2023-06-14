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عربي-دولي

الجيش الأردني يعلن إسقاطه طائرة محملة بالمخدرات آتية من سوريا

Lebanon 24
14-06-2023 | 00:27
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قال الجيش الأردني، إنه أسقط طائرة مسيرة محملة بالمخدرات آتية من سوريا كانت متجهة إلى منطقة حدودية شمالي المملكة، مضيفا أن الأردن لن يسمح بأن تصبح المنطقة الحدودية جبهة في حرب مخدرات مرتبطة بإيران، وفقا لوكالة "رويترز".
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وحمّلت المملكة جماعات مؤيدة لإيران مسؤولية تهريب المخدرات عبر حدودها إلى دول الخليج، وقالت إن وحدات تابعة للجيش السوري توفر الحماية لهذه الجماعات.

وتقول دمشق إنها تبذل قصارى جهدها للحد من التهريب وتواصل مساعيها لضبط عصابات المهربين في الجنوب. وتنفي مشاركة مجموعات مدعومة من إيران ومرتبطة بجيشها وقواتها الأمنية في عمليات التهريب.

وقال الجيش في بيان "القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أية تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه".

وأضاف أنه رصد الطائرة المسيرة وأسقطها داخل الأراضي الأردنية.
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