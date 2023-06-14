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عربي-دولي

مُفاجأة غير متوقعة بقضية القرش قاتل الروسي في مصر.. التهم ضحيتين أيضا!

Lebanon 24
14-06-2023 | 00:26
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في جديد قضية القرش القاتل في مصر، فجّر عالم أحياء بحري روسيّ مفاجأة بعد تقديم نظرية جديدة بشأن مقتل مواطنه الأسبوع الماضي، كاشفاً أن القرش القاتل له سوابق من العام الماضي.

فقد أوضح ديمتري أورلوف أن سمكة القرش التي قتلت السائح الروسي في مصر قبل أيام، يشتبه بأنها قتلت قبله شخصين الصيف الماضي، وأنها كانت حامل.
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واشتبه العالم وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة RuDIVE التي تعمل في البحر الأحمر، أن القرش قتل سائحين العام الماضي، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية.

كما أوضح أن الحادث الأول وقع في تموز من العام الماضي، عندما هاجم القرش السائحة النمساوية إليزابيث سوير، البالغة من العمر 68 عاماً، حين كانت تمارس الغطس.

أما الضحية الثانية فكان السائح الروماني، الذي أكله القرش حياً على بعد 650 قدماً عن الشاطئ.

إلى ذلك، قال أورلوف إنه يعتقد أن سمكة القرش القاتلة كانت حاملاً العام الماضي عند وقوع الحادثتين، مشيراً إلى أنها حملت مرة أخرى، و"لأنها لا تستطيع مطاردة واصطياد الأسماك، فقد جاءت مرة أخرى لتتذكر مكاناً حصلت فيه على فريسة سهلة".

حادث أليم
يذكر أن حادث السائح الروسي وقع في منتجع سياحي بمدينة الغردقة يوم الخميس الماضي 8 حزيران 2023، حيث هاجم قرش قاتل سائحاً روسياً يبلغ 23 عاماً ومزقه إلى نصفين على مرأى من والده وبقية الفوج السياحي الذي كان متواجداً على الشاطئ بهذه اللحظة المرعبة.

لكن فرق الإنقاذ اصطادت لاحقاً سمكة القرش، ليتبين أنها من نوع النمر "Tiger Shark".

فيما قررت وزارة البيئة إيقاف أنشطة السباحة والسنوركلينج والرياضات المائية بنطاق المنطقة المحصورة بين منتجع الجونة شمالاً وحتى الحد الجنوبي لخليج أبو سومه جنوباً لمدة يومين، بدأت من صباح أمس الجمعة بالتنسيق مع محافظ البحر الأحمر.(العربية)


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