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عربي-دولي

ضمن جولته في أميركا اللاتينية.. الرئيس الإيراني يصل إلى نيكاراغوا

Lebanon 24
14-06-2023 | 00:45
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ذكر الإعلام الرسمي في نيكاراغوا أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وصل إلى البلاد المحطة الثانية ضمن جولته التي تشمل ثلاث دول في أميركا اللاتينية.

واستهل رئيسي الجولة بفنزويلا ومن المقرّر أن يتوجّه لاحقاً إلى كوبا.
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ابراهيم رئيسي

نيكارغوا

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