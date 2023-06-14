زفاف تحول لمأتم.. مقتل أكثر من 100 شخص إليكم التفاصيل

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في حادثة مروعة، لقي أكثر من 100 شخص مصرعهم جراء غرق قارب في نهر في نيجيريا كان ينقل عائلات عائدة من حفل زفاف، وفق ما أفادت الشرطة وسلطات محلية، أمس الثلاثاء.103 وفيات على الأقلوقالت شرطة ولاية كوارا حيث وقع الحادث إنّ القارب النهري كان ينقل الركاب من ولاية النيجر المجاورة، دون إعطاء تفاصيل عن سبب غرقه.من جهته، صرّح أوكاسانمي أجايي المتحدث باسم شرطة ولاية كوارا لوكالة فرانس برس "حتى الآن هناك 103 وفيات في حادث القارب بينما تم إنقاذ 100 شخص آخرين".البحث عن مفقودينوأضاف "لا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية ما يعني أنّه من المرجح أن ترتفع حصيلة القتلى".فيما قال مكتب حاكم ولاية كوارا إنّ الضحايا كانوا عائدين من حفل زفاف في ولاية النيجر إلى منطقة باتيغي في كوارا.حوادث شائعةوتعدّ حوادث القوارب النهرية شائعة في نيجيريا وعادة ما تكون ناجمة عن الحمولات الزائدة أو سوء الصيانة أو تجاهل قواعد السلامة أو الفيضانات الغزيرة خلال موسم الأمطار. (العربية)