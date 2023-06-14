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عربي-دولي

بالأرقام.. بوتين يحدد خسائر أوكرانيا جراء هجومها المضاد

Lebanon 24
14-06-2023 | 01:35
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كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خسائر القوات الأوكرانية جراء هجومها المضاد، مشيرا إلى أنها لم تحقق أي تقدم على أي محور خلال الهجوم.

وقال بوتين، خلال لقاء مع مراسلين حربيين روس، أن نحو 30 في المئة من الآليات العسكرية التي سلمها الغرب مؤخرا لأوكرانيا دمرها الجيش الروسي، ونفى الحاجة لإعلان تعبئة عسكرية جديدة.
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وقال الرئيس الروسي إن أوكرانيا فقدت 160 دبابة و360 عربة مدرعة خلال الهجوم المضاد، وهذا فقط ما أحصته موسكو.

وأوضح قائلا: "بالنسبة للمدرعات، فالأرقام بشكل عام أكثر حسما، في هذا الوقت فقدوا أكثر من 160 دبابة وأكثر من 360 مركبة مدرعة من مختلف الأنواع"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وأوضح أنه "لا تزال هناك خسائر لا نراها نتيجة الضربات بالأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة على مجموعات من الأفراد والمعدات.. وفقا لحساباتي، هذا هو حوالي 25، أو ربما 30% من حجم المعدات التي تم توريدها".
وأشار بوتين إلى أن "أوكرانيا لم تنجح في أي من الأقسام في الهجوم المضاد، فلديهم خسائر فادحة"، مضيفا أن "أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تتباين وفقًا للوضع الراهن، لكن بشكل عام تظل كما هي وذات طبيعة أساسية لروسيا".
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