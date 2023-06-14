روسيا تتهم واشنطن: تورطت بعمق في الصراع الأوكراني

بعد حزمة المساعدات الجديدة التي أقرتها الولايات المتحدة بقيمة 325 مليون دولار، لدعم القوات الأوكرانية، اعتبرت موسكو أن هذا القرار يثبت تورط واشنطن أكثر فأكثر في الصراع الروسي الأوكراني.



وقال السفير الروسي في الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، في تعليق على تليغرام في وقت مبكر اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تورطت بشكل متزايد في أزمة أوكرانيا.

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كما أشار إلى أن واشنطن دفعت الوضع في هذا البلد نحو مأساة أعمق، وفق ما أفادت وكالة رويترز.



ورأى أن "الولايات المتحدة تواصل دفع الوضع في الشرق الأوكراني نحو مأساة أكبر، وتجبر العديد من الدول على تزويد نظام زيلينسكي بالأسلحة والذخائر"، في إشارة إلى الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي.



إلى ذلك، رجح الدبلوماسي الروسي ألا تتخلى واشنطن عن هدفها الرئيسي المتمثل في توجيه ضربة استراتيجية لبلاده.