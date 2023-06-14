بكين لبلينكن: احترموا مخاوفنا بشأن تايوان





ففي اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، أعرب وزير الخارجية الصيني تشين غانغ عن أسفه "للصعوبات الجديدة" في العلاقات الصينية الأميركية.

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وقال غانع لبلينكن "على واشنطن احترام مخاوفنا بشأن تايوان". وسط التوترات المستمرة بين البلدين، أعربت بكين لواشنطن عن أسفها "للصعوبات الجديدة" في العلاقات المتبادلة، محملة في الوقت عينه الولايات المتحدة مسؤوليتها.ففي اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، أعرب وزير الخارجية الصيني تشين غانغ عن أسفه "للصعوبات الجديدة" في العلاقات الصينية الأميركية.وقال غانع لبلينكن "على واشنطن احترام مخاوفنا بشأن تايوان".

كما طلب منه احترام الموقف الصيني بشأن تلك الجزيرة، والكف عن التدخل في الشؤون الداخليةللبلاد.



كذلك، دعا واشنطن للكف عن تقويض سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية باسم المنافسة.



إلى ذلك، أكد أن بلاده تؤيد بقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع واشنطن، بحسب ما نقلت وزارة الخارجية الصينية في بيان اليوم الأربعاء.