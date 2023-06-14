بيلاروسيا: بدأنا استلام الأسلحة النووية التكتيكية الروسية

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قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو إن بلاده بدأت تسلم الأسلحة النووية التكتيكية الروسية، والتي ذكر أن بعضها أقوى بثلاث مرات من القنبلتين الذريتين اللتين ألقتهما الولايات المتحدة على هيروشيما وناجازاكي باليابان في عام 1945.وأضاف لوكاشينكو في مقابلة مع قناة "روسيا-1" الحكومية الروسية بثتها قناة تليجرام التابعة لوكالة بيلتا الرسمية للأنباء في بيلاروس "لدينا صواريخ وقنابل تلقيناها من روسيا".وتابع "القنابل أقوى بثلاث مرات من اللتين (ألقيتا على) هيروشيما وناجازاكي".