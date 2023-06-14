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عربي-دولي

نتانياهو: التفاهم بين واشنطن وطهران بشأن النووي "ممكن"

Lebanon 24
14-06-2023 | 02:24
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نقل موقع "أكسيوس" عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أن "اتفاقية مصغرة" أو "تفاهما" بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج طهران النووي أمر "ممكن".

يأتي ذلك على الرغم من تأكيدات الولايات المتحدة أنه "لا توجد محادثات بشأن اتفاق مؤقت" بين واشنطن وطهران.
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وقال نتانياهو للجنة العلاقات الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) إن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أجرت محادثات غير مباشرة مع إيران حول "اتفاقية مصغرة" أو "تفاهم" يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وفقا لخمسة نواب حضروا الاجتماع تحدثوا لأكسيوس دون الكشف عن هويتهم.

خلال الجلسة، قال نتانياهو إنه يعتقد أن "التفاهم" بين الولايات المتحدة وإيران ممكن، وشدد على أن إسرائيل ستعارضه ولن تلتزم به. 

في المقابل، نفت واشنطن مجددا دخولها في محادثات غير مباشرة مع إيران في ما يتعلق بالبرنامج النووي.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن "الشائعات حول اتفاق نووي - مؤقت أو غير ذلك - كاذبة ومضللة"، بحسب الموقع ذاته.
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