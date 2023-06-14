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6 ضحايا في ضربات صاروخية روسية على أوديسا

Lebanon 24
14-06-2023 | 02:53
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قال الجيش الأوكراني ومسؤولون محليون، إن صواريخ روسية أصابت مبان مدنية في ميناء أوديسا الأوكراني المطل على البحر الأسود ومنطقة دونيتسك شرق البلاد خلال الليل مما أسفر عن سقوط 6 ضحايا على الأقل.

وقالت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية إن روسيا أطلقت أربعة صواريخ كروز على أوديسا. وذكر الجيش في وقت سابق أن صاروخين دمرا قبل أن يصلا إلى أهدافهما.
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وقالت القيادة الجنوبية عبر تطبيق تيليجرام "نتيجة معركة جوية وسلسلة تفجيرات، تضرر مركز أعمال ومؤسسة تعليمية ومجمع سكني ومؤسسات للأغذية ومتاجر في وسط المدينة".
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