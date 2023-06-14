تقرير لـThe Telegraph:هل سيضع الهجوم الأوكراني المضاد حداً للحرب؟

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سيكون الهجوم الأوكراني مجرد عملية ولن يقدم أي شيء جديد على ساحة المعركة. وبحسب صحيفة "The Telegraph" البريطانية، "سيستمر حتى عام 2024 وسيشمل هجومًا دبلوماسيًا وعقوبات، بالإضافة إلى أعمال ودعم عسكري بما في ذلك طرح وشيك لطائرات F-16. وكما هو الحال في كثير من الأحيان، توقعت وسائل الإعلام في العديد من البلدان اليوم الذي ستبدأ فيه العملية الأوكرانية على الرغم من الغموض الاستراتيجي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومساعديه".وتابعت الصحيفة، "إن القول المأثور النابوليوني القديم القائل "يجب ألا تقاطع العدو أبدًا عندما يرتكب خطأ" ينطبق جيداً على هذا السيناريو. فهذه الحرب لن تنتهي بهزيمة روسيا في ساحة المعركة، إنما ستنتهي عندما يتحرك الشعب الروسي و / أو الجنرالات الروس المحتملون للإطاحة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظامه. في الواقع، وكما أظهر التاريخ، فإن الهزيمة لا تؤدي إلا إلى تقوية العزيمة الروسية، إما الذل فيدمرها. على سبيل المثال لا الحصر، فإن الانهيار الاقتصادي للكتلة السوفيتية هو الذي أنهى الحرب الباردة".وأضافت الصحيفة، "يتوقع الروس، وآخرون، هذا الهجوم منذ شهور. فقد تسبب الإمداد المستمر بالمعدات الغربية، بما في ذلك الدبابات الحديثة والمدفعية والأسلحة الضاربة الدقيقة البعيدة المدى، في إثارة ضجة وزيادة التوقعات بحدث مفاجئ يغير قواعد اللعبة. في الواقع، هذا ما كان يأمله الكثيرون، بما في ذلك القيادة الروسية. فرأت الأخيرة أنه إذا تمكنت من إلحاق الهزيمة بالأوكرانيين في هجومهم المضاد وذلك من خلال سلسلة سريعة من الانتكاسات، فحينها يمكنها القول إنها قد حققت نوعاً من الانتصار".وبحسب الصحيفة، "إن ما لا تستطيع روسيا تحمله، وبوتين يعرف ذلك، هو حرب استنزاف ما سيتسبب في إراقة المزيد من دماء جنودها وهدر أموالها في صراع طويل الأمد. الوقت والظروف ليست على الإطلاق في صالح الكرملين. في هذه الأثناء في ساحة المعركة، يجب على الجيش الأوكراني أن يجد نقاط ضعف في الجدار الدفاعي الروسي المعقد والمجهز جيدًا. بالطبع، ستكون هناك خسائر في كلا الجانبين، وقد تم بالفعل تدمير دبابات ليوبارد ومركبات برادلي القتالية الغربية الصنع بواسطة الألغام والمدفعية، فهذا أمر متوقع".وأوضحت الصحيفة أن "الجانب الذي سيتمكن من سحب المركبات من ساحة المعركة وإعادة إصلاحها ونشرها مجدداً بسرعة سيتمكن من إلحاق الهزيمة بالطرف الآخر الذي لا يتمتع بالكفاءة من الناحية اللوجستية. كما وأن الجانب الذي سيتمكن من معالجة جرحاه بسرعة وإعادة نشرهم في ساحة المعركة سيعزز العامل المعنوي لدى جنوده مقابل الطرف الآخر الذي لا يتمتع جنوده بهذا الامتياز ما يجعلهم يخشون ويترددون في خوض المعارك. قبل كل شيء، فإن الجانب الذي يمكنه الاستمرار في ذلك حتى الخريف والشتاء مع تزايد القوة والإيمان سيظهر منتصراً".وبحسب الصحيفة، "يتحمل جنود روسيا عبئًا إضافيًا يتمثل في قيادتهم. ففي حين قد ينسحب نابليون أو فون مانشتاين بسرعة إلى الوراء لجذب العدو إلى الأمام ومن ثم ضربه، فإن هتلر أو بوتين سيقاتلون من أجل كل شبر من الأرض. لن يتمكن الروس أبدًا من إعادة بناء قوتهم لهجوم مضاد من جانبهم".وختمت الصحيفة، "إن القتال في الأيام والأسابيع المقبلة لن يكون النهاية، لكنه قد يكون بداية النهاية".