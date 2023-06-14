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ميدفيديف: لم يعد هناك شيء يمنعنا من تدمير كابلات الاتصالات البحرية

Lebanon 24
14-06-2023 | 03:29
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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إن روسيا لم يعد لديها التزاماً أخلاقياً يمنعها من تدمير "كابلات الاتصالات البحرية للعدو"، نظراً إلى "التواطؤ الغربي في تفجير خطوط أنابيب نوردستريم".
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وجاءت تصريحات ميدفيديف، بعد تقارير غربية ألمحت إلى أن واشنطن كانت على علم بخطة أوكرانية لتفجير أنابيب الغاز. وتنفي كييف ضلوعها في عملية التفجير.

ودمرت تفجيرات غامضة خطوط أنابيب نوردستريم1 و 2، التي كانت تنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق في أيلول الماضي.
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