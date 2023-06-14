Advertisement

عربي-دولي

الاشتباكات تتجدد في السودان.. هذه آخر التطورات الميدانية

Lebanon 24
14-06-2023 | 04:55
A-
A+
Doc-P-1077386-638223372093570557.png
Doc-P-1077386-638223372093570557.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تجددت الاشتباكات بين الجانبين المتصارعين في السودان خلال اليومين الماضيين، مع تراجع الآمال بالتوافق على هدنة طويلة بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان.

وأفاد مراسل العربية/الحدث، اليوم الأربعاء، بأن الطيران الحربي شن غارات في مدينة الأبيض وسط ولاية شمال كردفان، مستهدفا مواقع للدعم السريع.
Advertisement

كما أشار إلى أن 4 مواقع للدعم استهدفت في " جبل عيسى، ودونكي موسي، و13 هيئة عمليات الأمن سابقا، وجبل كردفان".

في حين أكد شهود عيان سماع أصوات مضادات أرضية انطلقت من تمركزات الدعم السريع الذي يحاصر الأبيض منذ عدة أيام.

أزيز رصاص في نيالا

إلى ذلك، تواصلت الاشتباكات المتقطعة في مدينة نيالا غرب البلاد، والتي تبعد 900 كيلومتر تقريباً عن الخرطوم. وسمعت أصوات تبادل الرصاص بين الجانبين في عدة أحياء.

فيما قال شهود عيان "هناك انتشار واسع للجيش في محيط الفرقة (16) مشاة فيما لا يزال الدعم السريع متمركز شمال شرقي المدينة".

أتت تلك التطورات الميدانية بعد انتهاء آخر هدنة قصيرة بين القوتين العسكريتين، الأحد الماضي، دون التوصل إلى توافق حول تمديدها، فيما يبدو طرفا الصراع متعنتين ومتمسكين بمواقفهما على الرغم من كافة المساعي الإقليمية والأممية لوقف الصراع.

ومنذ اندلاع الصراع الدامي في منتصف نيسان الماضي، بين الجيش والدعم السريع، شهدت البلاد نحو 13 هدنة خرقت جميعها منذ الساعات الأولى لدخولها حيز التنفيذ، فيما تقاذف الطرفان الاتهامات وتحميل المسؤوليات.(العربية)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:35 | 2023-06-14
04:30 | 2023-06-14
03:54 | 2023-06-14
03:30 | 2023-06-14
03:29 | 2023-06-14
02:53 | 2023-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website