الاشتباكات تتجدد في السودان.. هذه آخر التطورات الميدانية

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تجددت الاشتباكات بين الجانبين المتصارعين في السودان خلال اليومين الماضيين، مع تراجع الآمال بالتوافق على هدنة طويلة بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان.وأفاد مراسل العربية/الحدث، اليوم الأربعاء، بأن الطيران الحربي شن غارات في مدينة الأبيض وسط ولاية شمال كردفان، مستهدفا مواقع للدعم السريع.كما أشار إلى أن 4 مواقع للدعم استهدفت في " جبل عيسى، ودونكي موسي، و13 هيئة عمليات الأمن سابقا، وجبل كردفان".في حين أكد شهود عيان سماع أصوات مضادات أرضية انطلقت من تمركزات الدعم السريع الذي يحاصر الأبيض منذ عدة أيام.أزيز رصاص في نيالاإلى ذلك، تواصلت الاشتباكات المتقطعة في مدينة نيالا غرب البلاد، والتي تبعد 900 كيلومتر تقريباً عن الخرطوم. وسمعت أصوات تبادل الرصاص بين الجانبين في عدة أحياء.فيما قال شهود عيان "هناك انتشار واسع للجيش في محيط الفرقة (16) مشاة فيما لا يزال الدعم السريع متمركز شمال شرقي المدينة".أتت تلك التطورات الميدانية بعد انتهاء آخر هدنة قصيرة بين القوتين العسكريتين، الأحد الماضي، دون التوصل إلى توافق حول تمديدها، فيما يبدو طرفا الصراع متعنتين ومتمسكين بمواقفهما على الرغم من كافة المساعي الإقليمية والأممية لوقف الصراع.ومنذ اندلاع الصراع الدامي في منتصف نيسان الماضي، بين الجيش والدعم السريع، شهدت البلاد نحو 13 هدنة خرقت جميعها منذ الساعات الأولى لدخولها حيز التنفيذ، فيما تقاذف الطرفان الاتهامات وتحميل المسؤوليات.(العربية)