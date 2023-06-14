17 ضحية في غرق زورق للمهاجرين قبالة سواحل اليونان

أعلن خفر السواحل اليوناني، أنّ 17 شخصاً لقوا مصرعهم في غرق قارب مهاجرين قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز في جنوب غرب اليونان.



وقال المصدر ذاته إنّه تمّ إنقاذ حوالى مئة شخص في هذه المرحلة، بينما وقعت حادثة الغرق في المياه الدولية على بعد 47 ميلاً بحرياً من بيلوس في البحر الأيوني.

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