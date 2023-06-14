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عربي-دولي
الخارجية الروسية: مسودة خطة التطبيع بين تركيا وسوريا باتت جاهزة
Lebanon 24
14-06-2023
|
05:36
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قال الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف إن مسودة "خارطة الطريق" للتطبيع بين سوريا وتركيا التي وضعتها روسيا باتت جاهزة.
وأضاف بوغدانوف، "مسودة خارطة الطريق الروسية جاهزة. مهمتنا هي المناقشة مع شركائنا والمضي قدما في هذا العمل. نأمل أن يتيح لنا الاجتماع في أستانا إحراز تقدم جاد".
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وخلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع في موسكو في 10 مايو، اقترح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وضع خريطة طريق لتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة، مشيرا إلى أهمية العمل على اعادة الروابط اللوجستية بين سوريا وتركيا.
من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي السابق مولود تشاووش أوغلو أن العمل على إعداد خريطة الطريق لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا سيبدأ قريبا، وستتولاه لجنة يتم تشكيلها خصيصا لهذا الغرض.
وأضاف أن العمل سيجري على مستوى نواب وزراء الخارجية والدفاع وممثلي الأجهزة المختصة. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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