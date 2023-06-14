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عربي-دولي

خرجا للسهر فأتاهما قاتل غادر.. طالبان تعرضا للطعن ليلا وشاهد عيان يروي التفاصيل المؤلمة

Lebanon 24
14-06-2023 | 06:00
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عاد الهدوء إلى مدينة نوتنغهام وسط إنجلترا بعدما فرضت الشرطة أمس طوقاً أمنياً عقب العثور على جثث ثلاثة أشخاص ومحاولة حافلة صغيرة دهس ثلاثة آخرين.

ومع مرور الوقت بدأت تفاصيل جديدة بالظهور حول هوية ضحيتي الهجوم الطالبان الجامعيان، وهما بارنابي ويبر وزميلته غريس كومار، حيث كانا عائدين إلى سكن الطلاب بعدما خرجا للاحتفال بنهاية الفصل الدراسي.
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لكن قبل أن يصلا هاجمهما مجهول طعناً بالسكين ثم بعد حوالي ساعة تعرض رجل كان يقود سيارته إلى عمله على بعد ميلين من الهجوم وطعن حتى الموت، وترك جسده ملقى في الشارع.

قتل طالبين بالجامعة
بدورها، قالت شرطة نوتنغهام إن المشتبه به سرق بعد ذلك شاحنة الضحية وتوجه إلى وسط المدينة، حيث اصطدم بثلاثة من المشاة كانوا يقفون في محطة للحافلات في شارع ميلتون، تاركاً أحدهم في حالة حرجة.

والضحيتان اللتان تبلغان من العمر 19 عاماً كانا طالبين في جامعة نوتنغهام، حيث أنهيا لتوهما دراستهما في السنة الأولى وكانا يستعدان لقضاء العطلة الصيفية.

من جانبه، قال أحد الشهود، الذي نظر من نافذته بعد سماعه صرخات استغاثة، إنه رأى رجلاً يرتدي ملابس سوداء بالكامل، وقلنسوته مرفوعة، ويتصارع مع الشابين.
وأضاف: "رأيته يطعن الشاب أولا ثم المرأة. تكرر الطعن أربع أو خمس مرات. انهار الصبي في منتصف الطريق. وتعثرت الفتاة متوجهة نحو منزل هناك ولم تتحرك". وتابع "في الدقيقة التالية كانت قد اختفت على جانب منزل، وهذا هو المكان الذي وجدوها فيه".


يذكر أن الشرطة أوقفت مشتبها به بعد العثور على جثث الأشخاص الثلاثة، وضربت طوقاً أمنياً في وسط نوتنغهام حيث انتشرت بكثافة، وقد شوهد بعض من العناصر حاملين أسلحتهم. (العربية) 
المصدر: العربية

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