جريمة في دولة عربيّة... القاتل طفل والضحيّة أيضاً

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شهد لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء وسط الاردن جريمة راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر 13 عاماً، وصل إلى مستشفى الأمير فيصل يعاني من جرح بالغ وقطعي إثر تعرضه للطعن بآلة حادة، فارق على إثره الحياة.وقال مصدر طبي إن الأطباء هرعوا إلى غرفة الطوارئ لتقديم الإسعافات الأولية للطفل "شاكر محمد شاكر نمر"، إلا أنه توفي بعد إصابته بساعات.وأوضح المصدر أن القاتل طفل بعمر 11 عاماً، كان أقدم بمنطقة الجبل الشمالي في الزرقاء على طعن الضحية في منطقة الصدر، ثم قام بالفرار.وبعد ساعات قليلة، تم ضبط الطفل القاتل، ثم تم تحويله إلى مديرية حماية الأسرة في مديرية الأمن العام التي تنظر بمثل هذه القضايا المتعلقة بالأطفال.إلى ذلك، علقت شقيقة الراحل بالدموع والكلمات الحزينة على خبر وفاته قائلة: "بقلوبٍ يعتصرها الألمُ ومزيد من الحزن والآسى وإيماناً بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي الغالي وقرة عيني (شاكر محمد نمر ) عن عمر 13 سنة.وختمت تقول: "مودع بالله يا خويه، كسرت قلوبنا، والله لا تظل حسرة بقلوبنا". (العربية)