الهند.. مقتل تسعة أشخاص على الأقل في اشتباكات عرقية

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أعلن مسؤولون أن جماعات عرقية متناحرة تبادلت إطلاق النار في أعمال عنف جديدة في شمال شرق الهند النائي، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين.هرعت قوات الأمن إلى قرية خامنلوك في منطقة كانغبوكبي بولاية مانيبور بعد اندلاع الاشتباكات الثلاثاء ليلا بين مجتمعي كوكي وميتي، حسبما ذكر ل. سوشندرو، الوزير في حكومة الولاية.وعثرت الشرطة على تسع جثث في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، بحسب شرطي، مبينا أنه تم الإبلاغ عن ثلاثة مفقودين.وبدأت أعمال العنف الشهر الماضي بعد احتجاجات شارك فيها أكثر من 50 ألف شخص من عرقية كوكي وأعضاء مجتمعات قبلية أخرى غالبيتهم من المسيحيين في تشوراشاندبور ومناطق مجاورة في ولاية مانيبور. (روسيا اليوم)