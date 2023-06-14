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اليونان: إنقاذ 104 مهاجرين من زورق صيد غارق

Lebanon 24
14-06-2023 | 09:00
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أعلنت السلطات أن عملية بحث وإنقاذ كبيرة بدأت قبالة الساحل الجنوبي لليونان بعد انقلاب قارب صيد كان يقل مهاجرين.

وأعلنت السلطات اليونانية ارتفاع عدد القتلى في انقلاب هذا القارب الذي كان يقلهم قُرب شبه جزيرة مورا اليونانية في البحر الأبيض المتوسط إلى 59 قتيلا، وعدد من تم إنقاذهم إلى الآن هو 104 أشخاص.
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وتشارك ست سفن لخفر السواحل وفرقاطة تابعة للبحرية وعربة نقل عسكرية ومروحية تابعة للقوات الجوية في عمليات البحث عن آخرين يعتقد أنهم في عداد المفقودين.

كما يعتقد أن القارب الذي كانت وجهته إيطاليا أبحر من طبرق في شرق ليبيا.

يوم الأحد جرى إنقاذ 90 مهاجرا كانوا على متن يخت يرفع علم الولايات المتحدة في نفس المنطقة بعد تلقي نداء استغاثة. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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