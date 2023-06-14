Advertisement

عربي-دولي

مدرس يعتدي جنسياً على 16 طفلا!

Lebanon 24
14-06-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1077499-638223529762402836.jpg
Doc-P-1077499-638223529762402836.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هزت قضية اعتداء جنسي طال 16 تلميذا من قبل أستاذ في مدرسة "حكومية" الرأي العام في تونس، مشعلة زوبعة في البلاد، ما دفع السلطات التونسية، إلى فتح تحقيق موّسع، ضد المدّرس المتورط بشبهة ارتكابه اعتداء جنسي جماعي على 16 طفلا تتراوح أعمارهم بين 8 و12 سنة داخل مؤسسة تعليمية حكومية.
Advertisement

ووقعت تلك الحادثة في محافظة صفاقس جنوب شرق العاصمة، بينما لا تزال الأبحاث جارية لمعرفة التفاصيل.

فيما كشف القضاء هذا الأسبوع أنه تم الاستماع منذ شهر آذار الماضي إلى 16 طفلا، وفتح قضايا تحقيقية بخصوص شكاوى 9 منهم. (العربية)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:29 | 2023-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:48 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:29 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:48 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:02 | 2023-06-14
16:00 | 2023-06-14
15:53 | 2023-06-14
15:45 | 2023-06-14
15:16 | 2023-06-14
14:27 | 2023-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website