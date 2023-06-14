مدرس يعتدي جنسياً على 16 طفلا!

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هزت قضية اعتداء جنسي طال 16 تلميذا من قبل أستاذ في مدرسة "حكومية" الرأي العام في تونس، مشعلة زوبعة في البلاد، ما دفع السلطات التونسية، إلى فتح تحقيق موّسع، ضد المدّرس المتورط بشبهة ارتكابه اعتداء جنسي جماعي على 16 طفلا تتراوح أعمارهم بين 8 و12 سنة داخل مؤسسة تعليمية حكومية.ووقعت تلك الحادثة في محافظة صفاقس جنوب شرق العاصمة، بينما لا تزال الأبحاث جارية لمعرفة التفاصيل.فيما كشف القضاء هذا الأسبوع أنه تم الاستماع منذ شهر آذار الماضي إلى 16 طفلا، وفتح قضايا تحقيقية بخصوص شكاوى 9 منهم. (العربية)