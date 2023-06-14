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عربي-دولي

النواب الأوروبيون يوافقون على خطة لتنظيم الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
14-06-2023 | 08:30
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وافق أعضاء البرلمان الأوروبي الأربعاء، على مشروع أوروبي لتنظيم الذكاء الاصطناعي مما يمهد الطريق لمفاوضات مع الدول الأعضاء لوضع اللمسات الأخيرة على هذا النص الذي ينبغي أن يحد من مخاطر أنظمة من نوع "ChatGPT".
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ودعا البرلمان الأوروبي إلى فرض حظر على أنظمة مثل تلك المتعلقة بالتعرف التلقائي على الوجه في الأماكن العامة.

ويأمل الاتحاد الأوروبي أن ينجز قبل نهاية العام أول قواعد في العالم تهدف إلى تنظيم وحماية الابتكار في هذه التقنيات الحاسمة.
المصدر: الشرق

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

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