قلق أميركيّ... أعداد الوفيات في البلاد إلى ازدياد

كشفت دراسة جديدة أن "معدلات الوفاة بين الأميركيين سجلت ارتفاعات بمستويات غير متوقعة مقارنة بالمعدلات الموجودة في دول متقدمة أخرى".

وقالت الدراسة إن "الناس في الولايات المتحدة يموتون بمعدلات مرتفعة، وأن هذه المعدلات تنمو بصورة مستمرة"، حسبما ذكر موقع "ساينس آلارت" الأميركي.

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وذكرت الدراسة أنه "في عام 2021 تم تسجيل نحو 3.4 مليون حالة بينهم 892 ألف حالة تمثل زيادة في المعدلات السنوية المتوقعة".

وقدرت نسبة الزيادة في الوفيات في ذلك العام بنسبة 1 إلى 4، أي أنه من بين كل 4 حالات وفاة توجد حالة واحدة زائدة عن المعدلات المتوقعة.

وقارنت الدراسة بين عام 2021 وعام 2019، وكانت النسبة 1 إلى 6 بمعنى أنه في ذلك العام كانت هناك حالة وفاة غير متوقعة من كل 6 حالات وفاة يتم تسجيلها في ذلك العام.

كما خلصت الدراسة إلى أن معدلات الوفاة في عام 2021، سجلت زيادة بنحو 85 في المئة مقارنة بعام 2019، مشيرةً إلى أن هذه المعدلات الزائدة لم تكن متوقعة.

وتشير معدلات الوفيات غير المتوقعة إلى أعداد الوفيات الزائدة عن المعدلات المتوقعة في عام محدد مقارنة بالدول الأخرى التي تمتلك مستوى معيشية مماثلة للدولة محل الدراسة.



ويمثل هذا الأمر مصدر قلق للأميركيين لأنه يتعلق بمعدلات وفاة متزايدة في دولة غنية بصورة تخالف واقع أن الدول الغنية توفر رعاية صحية أفضل لمواطنيها بصورة تجعل متوسط أعمارهم أطول.

ولفت الموقع الأميركي أن ذلك ربما يكون مؤشرا على تراجع أداء الاقتصاد الأميركي خلال العقود الماضية بصورة أدت إلى تراجع الخدمات الصحية على مستوى البلاد وقادت إلى ارتفاع معدلات الوفيات. (سبوتنيك)