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عربي-دولي

ميشوستين: بوتين وتبون سيوقعان إعلان شراكة استراتيجية بين روسيا والجزائر

Lebanon 24
14-06-2023 | 11:30
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يعقد رئيسا روسيا والجزائر فلاديمير بوتين وعبدالمجيد تبون محادثات في موسكو يوم غد الخميس، يتخللها التوقيع على إعلان شراكة استراتيجية واسعة بين البلدين.

وقال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، خلال لقائه الرئيس الجزائري اليوم الأربعاء: "غدا، ستجري محادثاتك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين. وسيكون التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين خطوة هامة..  حيث أن هذا التوقيع سيكون بمثابة انتقال التعاون الروسي الجزائري إلى مستوى نوعي جديد.. وستعمل حكومتا روسيا والجزائر على ضمان العمل المنسق لتنفيذ الاتفاقات التي سيتم التوصل إليها على أعلى مستوى".
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وأضاف ميشوستين: "من المهم أن تكون مقاربات روسيا والجزائر في الأجندة الدولية متقاربة أو متطابقة. نحن المنتجون الرائدون لموارد الطاقة ونسعى جاهدين لتهيئة ظروف مستقرة للعمل في السوق العالمية. وهذا يلبي بشكل كامل المصالح طويلة الأجل لكل من الموردين والمستهلكين للهيدروكربونات".

كما رحب ميشوستين باهتمام الجزائر بتوسيع التعاون مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي:"نرحب باهتمام الجزائر بتوسيع التعاون مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.. أنا واثق من أن جميع الدول الخمس سترحب بتطوير التعاون مع الجزائر في مجموعة واسعة من المجالات".

ووصل الرئيس الجزائري مساء الثلاثاء إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين. (روسيا اليوم)       
المصدر: روسيا اليوم
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