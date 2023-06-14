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عربي-دولي
"الدوما" يُوافق على تجنيد "المجرمين" للقتال في أوكرانيا
Lebanon 24
14-06-2023
|
09:43
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أعطى مجلس النواب الروسي "الدوما" الموافقة الأولية على تشريع سيسمح لوزارة الدفاع بتوقيع عقود مع مجرمين مشتبه بهم، أو مدانين للقتال في أوكرانيا، وفق وكالة تاس للأنباء. (سكاي نيوز)
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