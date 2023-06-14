"الدوما" يُوافق على تجنيد "المجرمين" للقتال في أوكرانيا

أعطى مجلس النواب الروسي "الدوما" الموافقة الأولية على تشريع سيسمح لوزارة الدفاع بتوقيع عقود مع مجرمين مشتبه بهم، أو مدانين للقتال في أوكرانيا، وفق وكالة تاس للأنباء. (سكاي نيوز)

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