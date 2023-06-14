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عربي-دولي

من بينها دولة عربية.. ما هي أكثر البلدان تعرضاً لهجمات القرش؟

Lebanon 24
14-06-2023 | 10:17
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على الرغم من أن الهجمات العدوانية التي تقوم بها أسماك القرش باتجاه البشر ليست شائعة، إلا أنها تحدث بشكل متكرر في عدد من دول العالم.

وأحدث هذه الهجمات وقعت في مصر، الأسبوع الماضي، حين هاجمت سمكة قرش شابا روسيا قبالة سواحل الغردقة فأردته قتيلا.
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وأجرى الباحث أثاناسيوس سي تسيكليراس، من جامعة سالونيك اليونانية، دراسة لمعرفة الدول، التي شهدت معظم هجمات أسماك القرش.

ووفقا للدراسة، فإن الولايات المتحدة وأستراليا وجنوب أفريقيا هي أكثر البلدان تعرضا لهجمات القرش. ولم تتعرض هذه الدول لأي هجمات قاتلة في عام 2022.

وتقول الدراسة إن "المحيطات المفتوحة هي أخطر الأماكن بالنسبة لأسماك القرش، مما يعني أنه من النادر جدا حدوث هجوم بالقرب من الشاطئ".


ما هي أكثر البلدان تعرضا لهجمات القرش؟

- الولايات المتحدة (1215 هجوما)
- أستراليا (315 هجوما)
- جنوب أفريقيا (202 هجوما)
- البرازيل (88 هجوما)
- نيوزيلندا (42 هجوما)
- جزر ماسكارين (41 هجوما)
- المكسيك (33 هجوما)
- بابوا غينيا الجديدة (32 هجوما)
- جزر البهاما (24 هجوما)
- جزر فيجي (20 هجوما)
- مصر (14 هجوما)
- هونغ كونغ (13 هجوما)
- إيكوادور (11 هجوما)
- كاليدونيا الجديدة (10 هجمات) (سكاي نيوز)
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