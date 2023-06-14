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عربي-دولي
دول عربية اشترت ربع صادرات "إسرائيل" العسكرية
Lebanon 24
14-06-2023
|
10:39
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أكد مسؤولون إسرائيليون، الأربعاء، أن الصادرات العسكرية، بلغت في العام 2022 أعلى مستوى لها على الإطلاق مع 12.5 مليار دولار، فيما ذهب ربع المبيعات إلى دول عربية وقعت معها مؤخرا اتفاقات تطبيع.
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وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية المشرفة على صادرات "الصناعات الدفاعية" وتمنح الموافقات عليها، إن واحدة من كل أربع صفقات تعلقت بأنظمة الطائرات المسيرة بينما شكلت "الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي" 19 في المئة من مجمل الصادرات. (الحرة)
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