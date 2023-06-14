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عربي-دولي

ما هو شرط إردوغان لتنضم السويد للناتو؟

Lebanon 24
14-06-2023 | 12:29
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أشار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم، إلى أن السويد يجب ألا تتوقع أن تعطي أنقرة الضوء الأخضر لطلب ستوكهولم الانضمام لحلف شمال الأطلسي في القمة المقرر انعقادها الشهر المقبل، ما لم توقف احتجاجات معادية لتركيا في العاصمة السويدية.
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ونُقل عن الرئيس التركي قوله للصحفيين على متن طائرة عائدة من أذربيجان، الثلاثاء، إن بلاده لا يمكن أن ترد بالإيجاب على طلب السويد الانضمام لحلف شمال الأطلسي في الوقت الذي يتظاهر فيه "إرهابيون" في ستوكهولم. وأضاف أن موقف تركيا سيتضح مرة أخرى في المحادثات التي تجرى مع المسؤولين السويديين بأنقرة.

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