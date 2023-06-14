زاخاروفا: الهجوم الأوكراني المضاد سينتهي بانتصار موسكو

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن الهجوم المضاد الأوكراني سينتهي بانتصار موسكو، مضيفة " لأننا أصحاب حق".



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وأضافت "نعمل على تطوير علاقاتنا مع الدول العربية المبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة"، مبينة أن دول عديدة وسياسيون قدموا رؤيتهم في مبادرات لحل الأزمة الاوكرانية. كما قالت في مقابلة مع "العربية/الحدث"، "بدأنا العملية العسكرية في أوكرانيا لإيقاف إراقة الدماء في دونباس على مدى ثمانية اعوام".وأضافت "نعمل على تطوير علاقاتنا مع الدول العربية المبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة"، مبينة أن دول عديدة وسياسيون قدموا رؤيتهم في مبادرات لحل الأزمة الاوكرانية.

كذلك أشارت إلى أن هناك نحو 20 خطة ومبادرة تم تقديمها لحل الأزمة في أوكرانيا، مبينة أن المبادرة الصينية هي الأكثر تتماشيا مع نهج روسيا.



وقالت زاخاروفا "المبادرة الصينية تحترم سيادة بلادنا وعدم تأجيج الصراع".



كما بينت أن هناك مبادرة لحل الأزمة قدمتها جمهورية افريقيا الجنوبية



وتابعت "نشكر كل من يريد حل الأزمة الأوكرانية بصدق والمساهمة في تهدئة الوضع". (العربية)