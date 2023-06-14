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عربي-دولي
رئيسي يهنئ بوتين بـ"يوم روسيا"
Lebanon 24
14-06-2023
|
13:56
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هنأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الأربعاء، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بالعيد الوطني لروسيا، وفق ما أفاد به الإعلام الإيراني.
ووجه الرئيس إبراهيم رئيسي اليوم، برقية إلى الرئيس فلاديمير بوتين، هنأه فيها بالعيد الوطني لروسيا الذي يصادف يوم 12 حزيران.
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هذا وتمت إقامة مراسم العيد الوطني الروسي في مبنى السفارة الروسية لدى طهران يوم أمس الثلاثاء، في ضيافة السفير أليكسي ديدوف ، وحضرها وزير الطرق والتنمية العمرانية الإيراني مهرداد بذرباش، وسفراء بعض الدول. (روسيا اليوم)
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