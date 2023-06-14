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عربي-دولي

الولايات المتحدة: نحارب الأنشطة الاستخباراتية والعسكرية الصينية في الخارج

Lebanon 24
14-06-2023 | 14:27
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قال كورت كامبل، منسق منطقتي المحيط الهندي والهادئ في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن بكين تعمل على توسيع قدراتها على جمع المعلومات الاستخبارية" في الخارج.

وقال كاميل في إحاطة هاتفية للصحفيين يوم الأربعاء، خُصصت للزيارة المرتقبة التي يجريها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى بكين: أن الولايات المتحدة تتصدى للأنشطة الصينية الاستخباراتية والعسكرية في الخارج.
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بحسب مستشار الرئيس الأميركي: بكين تقوم بمحاولات لتوسيع عمليات جمع المعلومات الإستخباراتية في الخارج، وهي تقيم منشآت عسكرية جديدة خاصة بها في دول أخرى، فضلاً عن نشر منظومات متصلة بالبرنامج الفضاء الصيني.

وأضاف: نحن نحارب هذه الجهود على نطاق عالمي، بما في ذلك في أميركا اللاتينية.. لن أخوض في كل التفاصيل، سأتحدث ببساطة، في العديد من الأماكن، وضعنا عقبات أمام الطموحات الصينية، لإبطاء وتيرة تنفيذها أو حتى إيقافها". (روسيا اليوم) 
 
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