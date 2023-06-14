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عربي-دولي

بوساطة عربية.. واشنطن تفتح قنوات دبلوماسية مع إيران

Lebanon 24
14-06-2023 | 16:02
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إستأنفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن "بهدوء" المحادثات مع إيران، في محاولة للإفراج عن السجناء الأميركيين الذين تحتجزهم طهران والحد من برنامجها النووي المتنامي، وفقا لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن أشخاص مطلعين على المناقشات، مشيرين إلى "وساطة دول عربية". 
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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، اليوم، خلال الإيجاز الصحافي اليومي، لدى سؤالها عن اللقاءات الدبلوماسية بين مسؤولين أميركيين وآخرين إيرانيين، إنه "من المهم وجود قنوات محادثة مفتوحة".
وشددت على أن "سياسة واشنطن تجاه إيران لم تتغير"، مشيرة إلى أن إدارة بايدن "لا تزال تركز على تقييد سلوك طهران المزعزع للاستقرار، والتنسيق الوثيق مع حلفائنا، وخفض التصعيد في الشرق الأوسط".
كما أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن هذا يشمل "ضمان عدم امتلاك إيران لأي سلاح نووي".
ونقلت "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين أميركيين وعراقيين أنه مع استئناف الاتصالات بين الجانبين، وافقت واشنطن أيضاً على 2.5 مليار يورو (2.7 مليار دولار) كمدفوعات من الحكومة العراقية لواردات الكهرباء والغاز الإيرانية، فيما سبق أن تم تجميد هذه الأموال بسبب العقوبات الاقتصادية الأميركية. 
المصدر: الشرق
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