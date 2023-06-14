أوكرانيا تعلن عن تقدم جزئي في قتال "شديد الضراوة"

أعلنت أوكرانيا إحراز تقدم جزئي في هجومها المضاد ضد القوات الروسية، اليوم، فيما وصفته بأنه قتال "شديد الضراوة".



وكتبت هانا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكراني، في تدوينة على تطبيق تيليغرام، أن الإجراءات الأوكرانية حققت نجاحا "جزئيا"، مشيرة الى ان "قواتنا تتحرك في مواجهة قتال شديد الضراوة وتفوق جوي ومدفعي للعدو".

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وكتبت هانا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكراني، في تدوينة على تطبيق تيليغرام، أن الإجراءات الأوكرانية حققت نجاحا "جزئيا"، مشيرة الى ان "قواتنا تتحرك في مواجهة قتال شديد الضراوة وتفوق جوي ومدفعي للعدو".

وأضافت أنه في اليوم الماضي، تقدمت القوات الأوكرانية ما يتراوح بين 200 و500 متر في مناطق مختلفة بالقرب من مدينة باخموت، التي أصابها دمار شديد والواقعة في شرق البلاد، وما تراوح بين 300 و350 مترا في اتجاه مدينة زابوريجيا جنوب شرق البلاد.







وفي تصريحات لاحقة، قالت ماليار إن خسائر أوكرانيا أقل كثيرا من خسائر الجانب الروسي.



وكتبت على تيليغرام تقول: "بشكل عام، خلال الحرب بأكملها، تكبدنا خسائر أقل كثيرا".