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عربي-دولي

في دولة عربية.. مُزارع يعذب "حمارة" بطريقة وحشية!

Lebanon 24
14-06-2023 | 16:37
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أثارت حادثة معاقبة أنثى حمار شاردة في قرية "دار ابن إبراهيم" غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، إذ ربطها أحد المزارعين ثم فقأ عينيها بآلة حادة، وتسبب بفقدانها للبصر.

ووثق ناشطون الحادثة ونشروها، فتدخلت إحدى جمعيات رعاية الحيوان واسمها "سفينة نوح"، إذ أرسلت فرقها إلى مكان وجود هذه الأتان، وأخذوها ونقلوها إلى مكان آمن لها للقيام برعايتها والاعتناء بها. وإثر ذلك، نشرت الجمعية فيديو للحظة تنظيفها والعناية بها تمهيدا لتقديم الرعاية الطبية لها.

وكتبت الجمعية على صفحتها عبر "فيسبوك": "ستأخذ الحمارة وقتاً حتى تتماثل للشفاء، وهي تستمتع حاليا بمنزلها الجديد".
 
وأرفقت الجمعية المنشور الخاص بها بصورٍ تحاول فيها إثبات ما حصل مع "الحمارة" رغم أن الأتان فقدت بصرها ولا تزال آثار التعذيب تظهر عليها.

ونقل موقع "العمق المغربي" تصريحات للأهالي وقالوا إن "الحمارة تعيش في القرية بدون مالك، وكانت تتجول منذ قرابة سنة بالقرية، وتقتات من حقولها المجاورة".
 
وأثارت الحادثة التي تعرضت لها الحمارة غضباً كبيراً في أوساط المغاربة، إذ استنكر الكثيرون ما جرى وطالبوا بمعاقبة المتورط في تلك الحادثة الشنيعة. 
 
يذكر أن القانون المغربي يعاقب من بتر أو قتل بغير ضرورة أيا من الحيوانات المستأنسة، بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر وغرامة بنحو 250 درهما، أي 25 دولارا.

وليست هذه الحادثة الأولى في المغرب التي تثير ضجة على المنصات؛ ففي شباط الماضي، قضت المحكمة الابتدائية في تطوان بحبس شخص 3 أشهر نافذة لقتله قطة في الشارع رصدته كاميرا المراقبة، ورفعت جمعية للدفاع عن الحيوان شكوى ضده. (الجزيرة نت)
 
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