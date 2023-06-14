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وفاة الأميرة السعودية هناء بنت عبد الله بن خالد بن عبد العزيز

Lebanon 24
14-06-2023 | 17:07
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نعى الديوان الملكي السعودي مساء الأربعاء، الأميرة هناء بنت عبد الله بن خالد بن عبد العزيز آل سعود.
 
وأصدر الديوان الملكي اليوم بياناً قال فيه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة هناء بنت عبد الله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الخميس الموافق 26  ذي القعدة 1444هجري، بعد صلاة العصر في مسجد الأمير سعود بن سعد بن عبدالرحمن في محافظة جدة".
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وأضاف الديوان الملكي في بيانه: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
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