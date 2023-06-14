على الرغم من الحرب في أوكرانيا.. أميركا ما زالت تدفع مليارات الدولارات للوكالة النووية الروسية

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وأوضحت الصحيفة في تقرير، الأربعاء، أن استيراد اليورانيوم المخصب يعتبر أحد أهم التدفقات المالية المتبقية من الولايات المتحدة إلى روسيا، ولا يزال مستمرا رغم الجهود المضنية بين حلفاء الولايات المتحدة لقطع العلاقات الاقتصادية مع موسكو.ووفقا للصحيفة، تدفع الشركات الأميركية مدفوعات اليورانيوم المخصب إلى الشركات التابعة للوكالة النووية الروسية "روساتوم"، والتي ترتبط بدورها ارتباطا وثيقا بالجهاز العسكري الروسي.وأشارت إلى أن اعتماد الولايات المتحدة على الطاقة النووية مهيأ للنمو، إذ تهدف البلاد إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. لكن لا توجد شركات أميركية تعمل في تخصيب اليورانيوم.وأوضحت أن الولايات المتحدة هيمنت ذات مرة على السوق، إلى أن أدت مجموعة من العوامل التاريخية، بما في ذلك صفقة شراء اليورانيوم المخصب بين روسيا والولايات المتحدة، المصممة لتعزيز البرنامج النووي السلمي لروسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، إلى تمكين روسيا من السيطرة على نصف السوق العالمية، ووقتها توقفت الولايات المتحدة عن تخصيب اليورانيوم بالكامل.ووفقا للصحيفة، توقفت الولايات المتحدة وأوروبا إلى حد كبير عن شراء الوقود الأحفوري الروسي كعقاب على غزو أوكرانيا. لكن بناء سلسلة إمداد جديدة لليورانيوم المخصب سيستغرق سنوات، وتمويلا حكوميا أكبر بكثير مما هو مخصص حاليا.وأشارت الصحيفة إلى أن بقاء المنشأة الضخمة في بيكيتون بولاية أوهايو فارغة تقريبا بعد مرور أكثر من عام على الحرب الروسية في أوكرانيا هو دليل على صعوبة الاستغناء عن اليورانيوم الروسي.وأكدت "نيويورك تايمز" أنه يتم الآن استيراد ما يقرب من ثلث اليورانيوم المخصب المستخدم في الولايات المتحدة من روسيا، أرخص منتج في العالم، ويتم استيراد معظم الباقي من أوروبا، موضحة أنه ما يقرب من اثنتي عشرة دولة حول العالم تعتمد على روسيا في أكثر من نصف اليورانيوم المخصب.وتقول الشركة التي تدير مصنع أوهايو للصحيفة إن الأمر قد يستغرق أكثر من عقد لإنتاج كميات تنافس "روساتوم"، الوكالة النووية الروسية، التي تنتج وقودا منخفض التخصيب ووقودا يستخدم في صنع الأسلحة للأغراض المدنية والعسكرية لروسيا.وأضافت الشركة أن "روساتوم" لعبت دورا أيضا في أوكرانيا بعد الاستيلاء على محطة الطاقة النووية زابوريجيا، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، ما أثار مخاوف من أن تتسبب المعارك حولها في تسريبات مادة مشعة أو حتى انصهار للمواد.ونقلت الصحيفة عن السناتور الديمقراطي جو مانشين الذي يقود لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ، قوله: "لا يمكن أن نكون رهائن من قبل الدول التي ليس لديها نفس قيمنا، لكن هذا ما حدث".ووفقا للصحيفة، مانشين هو الراعي لمشروع قانون لإعادة بناء قدرة التخصيب الأميركية التي من شأنها تعزيز الإعانات الفيدرالية لصناعة خصخصتها الولايات المتحدة في أواخر التسعينيات.وترى الصحيفة أن الاعتماد على روسيا يترك المحطات النووية الحالية والمستقبلية في الولايات المتحدة عرضة للإغلاق الروسي لمبيعات اليورانيوم المخصب، والتي يقول المحللون إنها استراتيجية يمكن أن ينفذها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي غالبا ما يستخدم الطاقة كأداة جيوسياسية.لكن مع دخول الحرب عامها الثاني وعدم ظهور نهاية في الأفق، ذكرت الصحيفة أن الحكومة الأميركية أظهرت شيئا من الحماسة في بدء التصنيع المحلي، لكن لا تزال مليارات الدولارات من التمويل الفيدرالي المحتمل عالقة في العمليات البيروقراطية.(الحرة)