خارطة طريق روسية قريبة.. التقارب التركي - السوري بات ضرورة؟

كتب موقع "العربية": بعدما اتفق وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا في اجتماع بموسكو في العاشر من أيار الفائت، على إعداد خارطة طريق من أجل عودة العلاقات بين دمشق وأنقرة، طرأ جديد على الملف.

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فقد كشف نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، عن أن مسودة لخارطة طريق تقترحها موسكو من أجل عودة العلاقات بين تركيا وسوريا باتت جاهزة، وفقا لوكالة تاس الروسية للأنباء.

كما أضاف المبعوث الرئاسي الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا اليوم الأربعاء، بأن المهمة التالية تتمثل في مناقشة المسودة مع من قال إنهم شركاء، ومن ثم على الجميع إحراز مزيد من التقدم في هذا الصدد.



كذلك أمل أن يمكّن اجتماع أستانا من إحراز تقدم كبير بهذا الملف. وتابع أن لقاء لنواب وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران سيُعقد في 21 حزيران في أستانا، حيث سيتوجه وفد روسي كبير إلى عاصمة كازخستان، للمشاركة على مستوى نواب وزراء الخارجية للدول الأربع.

وفي حين لم يكشف المسؤول الروسي الرفيع عن مزيد من التفاصيل حول الخارطة، إلا أن روسيا كانت استضافت في أيار الفائت، اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية من تركيا وسوريا وإيران وأجرى الأطراف الأربعة محادثات تمثلت أعلى مستوى من الاتصالات بين أنقرة ودمشق منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من عقد.

وجرت المحادثات على أساس وضع خطة لتحسين العلاقات بين تركيا وسوريا بالتنسيق مع الاتصالات الجارية بين وزارات الدفاع في الدول الأربع.كما تم بها تبادل وجهات النظر والاتفاق على مواصلة الاتصالات رفيعة المستوى والمحادثات الفنية في شكل رباعي، وسط دعوات لمزيد من المساعدات الدولية لسوريا، ليس فقط على مستوى السكان الذين يعانون، بل أيضاً من أجل عودة اللاجئين الطوعية والآمنة والكريمة، وإعادة الإعمار بعد الحرب.