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عربي-دولي

موقف طريف.. شاهدوا رد فعل الملكة رانيا بعد تعثر مصورها (فيديو)

Lebanon 24
14-06-2023 | 23:28
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قامت الملكة رانيا العبدالله زوجة العاهل الأردني بنشر مساء أمس الأربعاء، موقف طريف مع المصور الخاص بها قبيل حضورها الحفل الذي أقيم في قصر الثّقافة بمدينة الحسين للشّباب للفائزين بجائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلّم المتميّز في دورتها السّابعة عشرة، وجائزة المرشد التّربوي المتميّز في دورتها الخامسة وجائزة مديريّات التّربية والتّعليم الدّاعمة للتّميُّز في دورتها الثّالثة.
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ونشرت الملكة رانيا عبر صفحتها الشخصية على الإنستغرام مقطع فيديو للحظة تعثر مصورها الشخصي فراس وعلقت عليه: "الله ستر كان وقع فراس المصور".
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
وقالت الملكة عبر إنستغرام، "شكراً لكل معلمة ومعلم أعطى بحب وشغف وإخلاص، شكراً لجميع من يجدّون ويجتهدون. من احتفال جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميّز التربوي اليوم". (العربية)

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