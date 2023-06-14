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عربي-دولي

رئيس فاغنر يرفض طلب بوتين التوقيع على عقود وزارة الدفاع

Lebanon 24
14-06-2023 | 23:53
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أكد يفغيني بريغوجن رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة رفض مقاتلي المجموعة توقيع عقود مع وزارة الدفاع، بعد يوم من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الاتفاقات ضرورية.
وفي إظهار مباشر نادر للتحدي للرئيس الروسي، قال بريغوجن "ليس هناك أحد بين مقاتلي فاغنر مستعد للانحدار في طريق العار مرة أخرى. ولهذا لن يوقعوا العقود".
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وفي اجتماع نقله التلفزيون، أيد بوتين دعوة من وزارة الدفاع للمقاتلين "المتطوعين" في أوكرانيا لتوقيع عقود مع القيادة العسكرية بالبلاد، في ما يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه وسيلة لتأكيد السيطرة على فاغنر.
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