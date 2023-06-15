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عربي-دولي
حرب المسيرات مستمرة بين روسيا وأوكرانيا.. اسقاط 6 فوق القرم وانفجارات في مدن اوكرانية
Lebanon 24
15-06-2023
|
00:51
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أعلن رئيس شبه جزيرة القرم، إسقاط 6 طائرات مسيرة وتعطيل 3 أخرى فوق المقاطعة التي ضمتها روسيا، فيما أفادت وسائل إعلام أوكرانيا بسماع دوي انفجارات في عدد من المدن الأوكرانية.
وكشف رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسينوف، أنه تم رصد 9 طائرات مسيرة فوق شبه جزيرة القرم، وأنه تم إسقاط 6 منها بواسطة قوات الدفاع الجوي، بينما تم إبطال 3 أخرى باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية.
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وقال أكسينوف على تلغرام: "إنه تم رصد 9 طائرات بدون طيار فوق أراضي شبه جزيرة القرم ليلاً وصباحًا.. تم إسقاط 6 منها بواسطة قوات الدفاع الجوي وتعطيل 3 منها وإلغاؤها بواسطة معدات الحرب الإلكترونية".
وأضاف أكسينوف أن إحدى الطائرات المسيرة انفجرت في قرية دوكوتشاييفو بمنطقة كراسنوغفارديسكي، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك ضحايا، لكنه تسبب في تحطيم نوافذ عدد من المنازل.
وصباح اليوم دوت صافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخريطة عبر الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات في عدد من المدن، ومن بينها أدويسا وخاركيف.
فقد أفادت صحيفة "زيركالا نيديلي" الأوكرانية المحلية، صباح اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارات في أوديسا.
وفي وقت سابق، صباح الخميس، أشارت وسائل إعلام أوكرانية عن سماع دوي انفجارات في مقاطعة خاركيف، حيث سمعت أصوات 3 انفجارات في مدينة خاركيف، كما ذكرت صحيفة "سوسبيلين" المحلية على حسابها في تلغرام.
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