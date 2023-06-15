ترامب يلمح إلى أن مساعده متورط في قضية الوثائق السرية.. هذا ما كشفه

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قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إنه لم يعرف ماذا في الصناديق وأن مساعده الذي نقل الصناديق ربما متورط في القضية لكنه أكد دعمه له.وقال ترامب في منشور له على منصته الشهيرة "تروث سوشيال": "كثير من الناس يقولون إن سرقة الأسرار النووية والعسكرية جريمة خطيرة للغاية.. ولهذا السبب ، بصفتي الرئيس المفضل لأمريكا، قمت بفرض قوانين الوثائق السرية للولايات المتحدة بقوة شديدة.وأضاف: عندما طلبت من مساعدي والت ناوتا أن يحزم أوراقي الشخصية قبل مغادرتي البيت الأبيض، كنت واثقًا من أنه لم يضع أي أسرار نووية في الصناديق.وأوضح "ناوتا كرجل من البحرية يعرف أن هذا سيكون غير قانوني، ويمكن حتى أن يوقعني في "مشكلة".وتابع "الآن تزعم وزارة العدل الراديكالية لبايدن أن والت فعل هذا لكنني لا أصدقهم! لذلك دعونا نرى فقط ما يقوله القاضي كانون.حظا سعيدا والت ، نحن ورائك على طول الطريق!