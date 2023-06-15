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عربي-دولي

في الصين... نسب البطالة ترتفع في صفوف الشباب

Lebanon 24
15-06-2023 | 02:15
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أظهرت بيانات رسمية نشرتها السلطات الصينية، الخميس، أن معدل البطالة في صفوف الشباب في مايو الفائت بلغ 20.8 بالمئة، في مستوى قياسي جديد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال المكتب الوطني للإحصاء إن بياناته تشير إلى أن البطالة في صفوف الفئة العمرية الشابة (16-24 عاما) في المناطق الحضرية واصلت الارتفاع في الأشهر الأخيرة وبلغت الشهر الماضي 20.8 بالمئة.
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وكان هذا المعدل في نيسان 20.4 بالمئة.

أما معدل البطالة في صفوف القوى العاملة بأسرها فبلغ في مايو 5.2 بالمئة، وهو نفس المستوى الذي كان عليه في أبريل، وفق المصدر نفسه.

وخفّض البنك المركزي الصيني الخميس سعر فائدة مرجعية للقروض المتوسطة الأجل، في إجراء توقّعته الأسواق ويرمي لدعم نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال البنك المركزي إنّ سعر الفائدة على قروضه الممنوحة لمدة عام للمؤسّسات المالية خُفّض من 2.75% إلى 2.65%.

وتعود المرة الأخيرة التي خفّض فيها المصرف سعر هذه الفائدة إلى شهر اب 2022.

وتتابع الأسواق من كثب سعر هذه الفائدة المرجعية.(الحرة) 
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