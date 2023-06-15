المعارك مستمرة.. واليابان تبحث مساعدة أوكرانيا عسكريا





وفي آخر التطورات الميدانية، قال رئيس بلدية مدينة كريفي ريه بوسط أوكرانيا أولكسندر فيلكول إن صواريخ روسية أصابت منشأتين صناعيتين في المدينة في الساعات الأولى من صباح، اليوم الخميس، كما أفات تقارير بوقوع هجوم بطائرة مسيرة في أوديسا.

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وقال فيلكول إن ثلاثة صواريخ أصابت مؤسستين صناعيتين "لا علاقة لهما بالجيش" مما أدى إلى إصابة رجل يبلغ من العمر 38 عاما. وتضررت سيارة من حطام صواريخ أسقطتها الدفاعات الجوية". وكتب فيلكول على "تليغرام": "الدمار كبير". تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحاول الجيش الروسي بسط المزيد من السيطرة على أراض أوكرانية، فيما تحاول قوات كييف استعادة الأراضي بمساعدة عسكرية من الغرب.وفي آخر التطورات الميدانية، قال رئيس بلدية مدينة كريفي ريه بوسط أوكرانيا أولكسندر فيلكول إن صواريخ روسية أصابت منشأتين صناعيتين في المدينة في الساعات الأولى من صباح، اليوم الخميس، كما أفات تقارير بوقوع هجوم بطائرة مسيرة في أوديسا.وقال فيلكول إن ثلاثة صواريخ أصابت مؤسستين صناعيتين "لا علاقة لهما بالجيش" مما أدى إلى إصابة رجل يبلغ من العمر 38 عاما. وتضررت سيارة من حطام صواريخ أسقطتها الدفاعات الجوية". وكتب فيلكول على "تليغرام": "الدمار كبير".

وفي مدينة أوديسا الساحلية الجنوبية، قالت السلطات إن الدفاعات الجوية أسقطت اليوم جميع الطائرات الروسية المسيرة البالغ عددها 18 التي اقتربت من المنطقة. كما أفادت السلطات في شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا بوقوع هجوم بطائرة مسيرة، قائلة إنها أسقطت 9 طائرات مسيرة أوكرانية.



وأعلن رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، عن انفجار مسيرة في بلدة دوكوتشيفو في منطقة كراسنوغفارديسكايه بشبه الجزيرة، دون وقوع إصابات، وتحطمت النوافذ في عدد من المباني السكنية، وفي المجموع، تم إسقاط أو السيطرة على 9 مسيرات خلال الليل وصباح اليوم الخميس. يُشار إلى أن منطقة كراسنوغفارديسكايه تقع في وسط شبه جزيرة القرم، وبلدة دوكوتشيفو على بعد 40 كم من سيمفيروبول.

هذا وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal، اليوم الخميس، أن اليابان تجري محادثات بشأن تزويد الولايات المتحدة بقذائف مدفعية لتعزيز المخزونات من أجل الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا على قوات روسيا.



وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة، أن طوكيو تبحث تزويد واشنطن بقذائف مدفعية عيار 155 مليمترا بموجب اتفاق أبرم عام 2016 لمشاركة الذخيرة في إطار التحالف الأمني طويل الأمد بين البلدين.