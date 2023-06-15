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عربي-دولي

مقتل 100 شخص باشتباكات في السودان وعنف جنسي تجاه النساء.. والأمم المتحدة تحذر

Lebanon 24
15-06-2023 | 03:18
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في تطورات الوضع السوداني، أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، اليوم الخميس، عن مقتل أكثر من 100 شخص في اشتباكات عنيفة دارت بمخيمات النازحين وحولها في ولاية شمال دارفور السودانية.
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وقال غراندي على "تويتر": "هناك تقارير مروعة عن عنف جنسي تجاه النساء والفتيات. سيتفاقم الأمر ما لم تتفق أطراف النزاع على وضع نهاية للقتال الذي يدمر السودان".

كان حسن إبراهيم فضل، نائب أمين الإعلام في حركة "العدل والمساواة" السودانية، قال أمس الأربعاء إن ميليشيات مسلحة قتلت والي غرب دارفور خميس أبكر.

وفي ذات السياق، عبرت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) مانديب أوبراين عن قلقها البالغ بشأن تأثير استمرار العنف على الأطفال في دارفور.

وأضافت على "تويتر": "بعد شهرين من بدء الأزمة، أصبح مستقبل السودان على المحك".

وقالت إن منظمة اليونيسيف وشركاءها بحاجة إلى وصول آمن وغير مقيد إلى جميع المناطق التي بها أطفال في حاجة ماسة إلى المساعدة.

هذا وأعلن الجيش السوداني، فجر الخميس، أن قوات الدعم السريع اختطفت والي غرب دارفور، خميس عبدالله أبكر، ثم قتلته معتبرا أن تصفيته "تصرف وحشي يضاف إلى سجل جرائمها".

ودان قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، "الهجوم الغادر الذي قامت به قوات الدعم السريع والذي استهدفت فيه والي غرب دارفور، خميس عبدالله أبكر، وقامت بقتله بمدينة الجنينة".

وقال في بيان إن قوات الدعم السريع تستهدف المنشآت المدنية في مدينة الجنينة، مؤكدا أنه "لا علاقة لوالي غرب دارفور بمجريات الصراع بيننا والدعم السريع".(سكاي نيوز)

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