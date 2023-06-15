مع دخول الشرق الأوسط حقبة جيوسياسية جديدة.. أين موقع الولايات المتحدة بحسبResponsible Statecraft؟

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مع إعادة فتح البعثات الدبلوماسية الإيرانية والسعودية بعد توقف دام سبع سنوات، مما يرمز إلى التقارب الرسمي والديناميكيات الجيوسياسية المتغيرة في الخليج العربي، وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الرياض الأسبوع الماضي بأجندة عفا عليها الزمن.وبحسب موقع "Responsible Statecraft" الأميركي،"إن فشل واشنطن في التكيف مع الحقائق الإقليمية الجديدة جعلها معزولة، حيث لم تعد سياساتها تلقى صدى لدى شركائها في المنطقة. وبينما تواصل الولايات المتحدة "استثمارها بعمق" في المنطقة في المستقبل المنظور، أصبحت سياساتها العائق الأساسي أمام المشاركات الدبلوماسية وكذلك التنمية الاقتصادية والتكامل في الشرق الأوسط الكبير".وتابع الموقع،"شهدت منطقة الخليج العربي فترة من التوترات العسكرية المتزايدة في عام 2019، وواجهت المملكة العربية السعودية هجمات مباشرة بطائرات مسيّرة وصواريخ على منشآتها النفطية، في حين واجهت الإمارات العربية المتحدة تهديدات مماثلة في موانئها. وسلطت هذه الحوادث الضوء على مخاطر التوترات الطويلة مع إيران وكشفت عن إحجام الولايات المتحدة عن استخدام القوة العسكرية للرد على مثل هذه الاستفزازات. على نحو فعال، لم تساهم إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في الأزمة فحسب، بل أوضحت أيضًا أنها غير راغبة في حلها".وأضاف الموقع، "قبل فترة وجيزة من تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن في كانون الثاني 2021، عقدت الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي قمة في العلا بالمملكة العربية السعودية، لإنهاء الحصار المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات على قطر. وبحلول الوقت الذي انعقدت فيه القمة، كانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قد بدأتا بالفعل محادثات مع إيران لتهدئة التوترات. واليوم، باستثناء البحرين، أصلح كل أعضاء مجلس التعاون الخليجي الخمسة الآخرين خلافاتهم في ما بينهم ومع طهران. حتى البلدان المعادية تقليديًا لإيران، مثل مصر والأردن، تستكشف إمكانيات التقارب لمواءمة سياساتها مع التطورات الجيوسياسية المتطورة في كافة أنحاء الشرق الأوسط".وبحسب الموقع، "في السابق، دعت المملكة العربية السعودية، إلى جانب الإمارات والبحرين، بقوة إلى انسحاب إدارة ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة وفرض حملة ضغط قصوى على إيران. أما اليوم، فلا تدافع هذه الدول فقط عن إحياء نفس الاتفاق الذي عارضته بشدة، ولكنها تعمل أيضًا على إشراك إيران على مستويات غير مسبوقة. وينبع هذا التحول من اعترافهم الواضح بأن الصراع الدائم مع طهران يشكل تهديدًا لأجندات التنمية الاجتماعية والاقتصادية القصيرة والطويلة الأجل".وتابع الموقع، "في حين انتقلت الدول العربية من سياسة التوتر والصراع إلى سياسة الحوار والتعاون، يبدو أن واشنطن مصممة على إدامة الصراع في الخليج العربي. منذ عام 2017، بذلت الولايات المتحدة عدة محاولات لإنشاء تحالف مناهض لإيران، وتُجسد هذه الجهود مبادرات مثل التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط (MESA)، الذي كان يهدف إلى إنشاء منظمة شبيهة بحلف الناتو تضم دولًا عربية وواشنطن وتل أبيب. كما وسعت قمة وارسو في عام 2019 إلى تحقيق أهداف مماثلة. وعقدت إسرائيل، تحت دعم ومشاركة إدارة بايدن، قمة في النقب، جمعت وزراء خارجية الإمارات والبحرين ومصر والمغرب. وصرح وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك يائير لابيد أن القمة تهدف إلى بناء هيكل أمني جديد يركز في المقام الأول على ترهيب وردع "أعدائنا المشتركين، وفي مقدمتهم إيران ووكلائها"."ولفت الموقع إلى أن "المشاركين العرب في هذه اللقاءات لهم وجهة نظر مختلفة. والجدير بالذكر أن الإمارات العربية المتحدة قد صاغت تطبيع علاقاتها مع إسرائيل من منظور اقتصادي في المقام الأول وامتنعت عن التأييد العلني لأي مبادرات أمنية أو عسكرية تستهدف إيران. في العام الماضي، وأثناء سفر بايدن إلى جدة، تم تقديم اقتراح لعلاقة أميركية سعودية جديدة بموجب "ميثاق استراتيجي"، بالإضافة إلى إقامة شراكة دفاع جوي وصاروخي مشترك بين الدول العربية والولايات المتحدة وإسرائيل، أطلق عليها اسم "تحالف الدفاع الجوي للشرق الأوسط"، بهدف مواجهة إيران وعزلها. ومع ذلك، توقفت هذه المقترحات، وحتى المبادرة البحرية النشطة التي تقودها الولايات المتحدة في الخليج الفارسي تتفكك الآن".وبحسب الموقع، "يلوح العامل الإسرائيلي بشكل كبير في أفق توثيق العلاقات بين الدول العربية وإيران. وجرى التواصل الدبلوماسي لدولة الإمارات العربية المتحدة مع إيران على خلفية اتفاقات إبراهيم. وفي حين كان من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى توتر العلاقات بين طهران وأبو ظبي، إلا أن إقامة العلاقات بين الإمارات وإسرائيل لم تعرقل العلاقات الدبلوماسية بين طهران وأبو ظبي. وعلى الرغم من انتقاد المسؤولين الإيرانيين للإماراتيين لتفاعلهم مع تل أبيب، فإن التطورات في العلاقات الثنائية الإيرانية الإماراتية توضح كيف يتم تقسيم القضايا الأيديولوجية في الحسابات الجيو-استراتيجية. وتشير التطورات الدبلوماسية غير المتوقعة في المنطقة اليوم إلى أن الدول العربية نفسها ترسم الآن طريقًا للمستقبل، مسارًا يجب أن تتعلم فيه إيران وإسرائيل التعايش مع جيرانهما العرب ومع بعضهما البعض".وتابع الموقع، "سيؤدي الانفراج بلا شك إلى توسع التنافس والمنافسة بين إيران والمملكة العربية السعودية، ليس فقط في الشرق الأوسط ولكن أيضًا في السياق الأوروآسيوي الأوسع. لا تريد الرياض أن تتحالف الصين وروسيا مع طهران فقط، وبالمثل، فإن إيران ليست حريصة على أن تكون ثاني مرشح لبكين وموسكو. كما أن الاتجاه المتنامي لإيران والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى للانضمام إلى التكتلات الاقتصادية والأمنية غير الغربية يندرج أيضًا في هذا السياق. وتعمل منظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة بريكس، وغيرها من التجمعات المماثلة حاليًا كهيئات تداولية وذات توجه اقتصادي غير منظم للعمل ضد أي دولة أو مجموعة دول معينة. وأصبح من الواضح أنه لا توجد دولة في المنطقة، باستثناء إيران، مستعدة للمشاركة في أي تركيبة إقليمية من شأنها أن تنفر قوة عالمية أخرى. وتشير هذه التحولات إلى نظام جديد متعدد الأقطاب حيث يعطي اللاعبون الإقليميون الأولوية للتنمية الاقتصادية الخاصة بهم لضمان البقاء والازدهار في حقبة ما بعد النفط".وأضاف الموقع، "لقد فتح غياب الولايات المتحدة في هذه التطورات الإقليمية الأخيرة فرصًا للاعبين العالميين الآخرين لتأكيد نفوذهم وتعزيز التعاون المتعدد الأطراف. ففي حين لا تزال الولايات المتحدة بعيدة عن المشهد الجيوسياسي المتطور في الخليج العربي، انتهزت الصين والاتحاد الأوروبي الفرصة لتعزيز مشاركتهما الإقليمية. وأدت جهود الصين إلى الانفراج الإيراني السعودي، وتخطط الدولة لعقد قمة على مستوى المنطقة في بكين في وقت لاحق من هذا العام لتعزيز نهجها متعدد الأطراف. في غضون ذلك، نشر الاتحاد الأوروبي رسالته المشتركة حول "الشراكة الاستراتيجية مع الخليج" في أيار 2022. وفي نيسان 2023، تم تعيين لويغي دي مايو في منصب المستشار الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج. وتوفر القمة الإيرانية-الخليجية-الصينية المرتقبة في بكين والاجتماع الثالث لمؤتمر بغداد في وقت لاحق من هذا العام سبلاً متعددة الأطراف للحوار والتعاون. والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة ستكون غائبة عن كلا الحدثين، مما يسلط المزيد من الضوء على عزلتها وتقلص نفوذها في المنطقة".وختم الموقع، "في حين أن نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة قد تضاءل في السنوات الأخيرة، لا يمكن استبعاد دورها كلاعب رئيسي في الشرق الأوسط. ومع ذلك، فإن الديناميكيات المتغيرة وظهور مراكز قوة بديلة يستلزمان إعادة تقويم سياسات الولايات المتحدة لتتماشى مع التحولات الجيوسياسية الجديدة في كل أنحاء الشرق الأوسط. من خلال تبني نظام متعدد الأقطاب وتعزيز التنمية الاقتصادية، تهدف المنطقة إلى ضمان ازدهارها واستقرارها. لذلك، يجب أن تسمح واشنطن للمنطقة بمزيد من استكشاف هذه السبل الدبلوماسية وعدم إعاقتها".