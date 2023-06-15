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عربي-دولي

وزير الخارجية السعودية⁩ يزور إيران السبت

Lebanon 24
15-06-2023 | 03:45
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أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان سيزور العاصمة الإيرانية طهران السبت المقبل، لعقد اجتماعات ولقاء مسؤولين ، مشيرة إلى أنه قد يتم خلال الزيارة إعادة افتتاح السفارة السعودية.
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