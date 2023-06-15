وزير الخارجية السعودية⁩ يزور إيران السبت

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان سيزور العاصمة الإيرانية طهران السبت المقبل، لعقد اجتماعات ولقاء مسؤولين ، مشيرة إلى أنه قد يتم خلال الزيارة إعادة افتتاح السفارة السعودية.

Advertisement