بايدن يطارد ترامب... اليكم آخر الجولات بينهما

بعد توجيه 37 تهمة للرئيس السابق دونالد ترامب تتعلق بعدم نقل آلاف الوثائق -بعضها سري للغاية- إلى "الأرشيف الوطني" عند انتهاء فترة حكمه تلوح في الأفق متاعب قانونية جادة بحق ترامب قد تنهي المطاف به إلى السجن.
ويتزامن الحديث عن احتمالات سجن الرئيس السابق مع أحاديث عن ضرورة العفو عنه نظرا لما يعنيه سجنه للمنصب الأهم في النظام السياسي الأميركي وكونه كان قائدا أعلى للقوات المسلحة لـ4 سنوات، كما تهدئ مثل هذه الخطوة سخونة وخطورة الانقسام المجتمعي المستقطب بشدة سياسيا.
وخلال سنوات حكمه مارس ترامب نفسه سلطة العفو عن مساعديه الذين أدينوا جنائيا، ومنهم ستيفن بانون، وروجر ستون، وبول مانافورت.
ولا تنتهي المتاعب القضائية لترامب عند قضية الوثائق، فقد واجه اتهامات جنائية في ولاية نيويورك في نيسان الماضي تتعلق بدفع أمول لإسكات ممثلة أفلام إباحية عن الحديث بشأن علاقتها به، وهو ما يعد مخالفة لقانون تمويل الحملات الانتخابية.
تضاف إلى ذلك تحقيقات ما زال على ترامب عبورها، الأول يتعلق بدعوته مسؤولي الانتخابات في ولاية جورجيا لتغيير نتائج انتخابات 2020، إلى جانب تحقيقات بشأن دوره في هجمات السادس من كانون الثاني 2021 على الكونغرس بهدف عرقلة التصويت على فوز الرئيس جو بايدن في انتخابات 2020.
عقوبات بالسجن وغرامات مالية
ووفقا للائحة الاتهام الفدرالية ضد ترامب والمكونة من 37 اتهاما، فإن كل واحدة من هذه التهم تحمل عقوبة مقدارها غرامة قصوى تصل إلى 250 ألف دولار، مع عقوبة سجن قصوى تتراوح بين خمسة أعوام و20 عاما.
ويعتقد الكثير من القانونيين أن ترامب قد ارتكب بوضوح عددا من الجرائم التي يمكن من خلالها أن تنتهي به إلى السجن، وأهم هذه الجرائم:
الاحتفاظ المتعمد بمعلومات تتعلق بالأمن القومي، وتنطبق هذه التهمة على الاتهامات رقم 1 إلى رقم 31.
التآمر لعرقلة العدالة من خلال إخفاء تلك الوثائق عن هيئة المحلفين الكبرى.
حجب وثائق وسجلات، واتهم ترامب بتضليل محامي التحقيق عن طريق نقل صناديق من الوثائق السرية حتى لا يتمكن المحامي من العثور عليها أو تقديمها إلى هيئة المحلفين الكبرى.
إخفاء مستندات وسجل بشكل خاطئ، حيث حاول ترامب إخفاء صناديق الوثائق السرية عن المحامي.
تقديم بيانات كاذبة بشأن نتائج البحث في منزله عن الوثائق السرية.